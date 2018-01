Joelma reduz cachê pela metade e lota sua agenda de shows

Foto: Bang Showbiz

Joelma está sorrindo sem parar ao ver que sua agenda está lotada e sua carreira solo deslancha a cada dia.

De acordo com a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, um show da ex-vocalista da Banda Calypso custa em média R$ 95 mil, metade do que ela recebia para subir ao palco nos tempos em que se apresentava com o Calypso.

Além disso, a cantora, que está solteira, deu uma verdadeira repaginada no visual após contratar os serviços da consultora de imagem Maris Tavares.

"Ninguém sabia que a Joelma era bonita desse jeito. Ela está transformada e se amando ainda mais. Ela deu uma levantadinha no nariz, preencheu os lábios, aplicou botox em alguns pontos e refez o contorno do queixo e bochechas de acordo com cálculos de proporção entre rosto e corpo", disse Maris.

Quem cuidou do sorriso de Joelma foi o dentista Rildo Lasmar, que mantém uma parceria com Maris. "Ela fez clareamento e colocou oito lentes de contato nos dentes", diz a consultora se referindo às "capinhas" brancas que fazem a arcada ficar certinha.