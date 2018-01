Joelma recebe R$ 300 mil para mudar a cor dos cabelos; veja o resultado

Foto: Reprodução|Instagram

Joelma mudou completamente seu visual para receber uma homenagem do dia das mães no programa A Hora do Faro, da Record.

A cantora, que antes exibia uma coloração amarelada nos cabelos, ficou platinada graças a uma ação de marketing de uma empresa de tinturas, da qual teria recebido R$ 300 mil.

Além disso, seu figurino passou por uma transformação e ela aparecerá no programa sem as suas famosas botas e usando uma roupa elegante e mais discreta.

A responsável por convencer Joelma a fazer essa mudança foi Maris Tavares, sua consultora de imagem e estilo.

"Há 20 anos ela está com a mesma imagem, estava na hora de mudar. O difícil foi convencê-la a fazer isso, foi muito resistente com a mudança da cor. Ela dizia que não conseguia se ver da forma como eu a estava transformando. Ela é bonita, mas estava escondida atrás da Joelma caricata", disse Maris em entrevista ao UOL.

Ainda no programa de Rodrigo Faro, Joelma receberá mensagens dos filhos para comemorar sua nova fase solteira e agora repaginada.

