Joelma assina contrato publicitário para mudar a cor de seu cabelo

Joelma vai pintar seu cabelo como parte de uma campanha publicitária. No entanto, engana-se quem pensa que a loira ficará morena, assim como fez Xuxa.

De acordo com o colunista Leo Dias, Joelma vai mudar seu tom de loiro. A cantora usará uma espécie de 'desamarelador' de uma marca de tinturas.

Tudo isso faz parte das mudanças que aconteceram na vida de Joelma desde que ela assinou a separação de seu ex-marido Ximbinha - agora com X.

Em uma recente entrevista a Xuxa Meneghel, a cantora contou que se sentia uma refém quando era casada. "Naquele momento eu assinei minha carta de alforria, porque me sentia uma escrava", disse a cantora, que ainda afirmou que no final do ano passado ela não sentia mais vontade alguma de subir ao palco ao lado dele.

"Tinha momento que eu não queria estar no palco. Eu fui obrigada a cumprir. Eu queria estar distante de tudo e de todos. Sabe aquele momento que você quer ficar sozinha? Eu não tive essa chance. Eu tive que encarar e dar a cara para bater. Nesse momento precisei de muito apoio e eu tive. Essas pessoas [fãs] me carregaram no colo", revelou.

Ao ser questionada se ela havia conversado com sua filha mais velha, que afirmou ter sido abusada por Ximbinha durante sua infãncia, Joelma disse que não. "Minha filha está do meu lado agora. Não compreendia muita coisa que acontecia na minha casa. Tem certas coisas que ela não toca no assunto porque acho que ela se sente um pouco constrangida. Também não toco no assunto, só quando ela quiser falar. A gente está muito bem. Aprendi muita coisa com tudo isso que aconteceu. A gente confia plenamente numa pessoa que está ao lado, e, de repente, descobre que ela é a grande decepção da vida, e que te afastou de pessoas preciosas", explicou.

No final, Joelma afirmou que está solteira e que ao contrário do que dizem ela não está procurando namorado no momento. "A tampa da minha panela está por ai, a qualquer momento eu dou de cara com ela. Não vou ficar desesperada correndo atrás de homem. Ele vai vir atrás de mim", finalizou.

