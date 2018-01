Joe Jonas estrela clipe com modelo plus-size

Foto: Reprodução

Após o sucesso do single de estreia Cake by the Ocean, a banda DNCE, formada por Joe Jonas, JinJoo Lee, Cole Whittle e Jack Lawless, lançou um novo clipe que surpreendeu positivamente e vem dando o que falar.

Com direção assinada por Luke Monaghan, o vídeo traz cenas picantes entre o ex-integrante dos Jonas Brothers e a modelo plus-size Ashley Graham, que vivem um romance. Na letra, o galã canta que ela pode deixar a escova de dente na casa dele.

Toothbrush é apenas o segundo single trabalhado pelo quarteto e faz parte do EP SWAAY, de outubro do ano passado. Enquanto abre shows de Selena Gomez, a trupe de Joe Jonas ainda promete lançar um álbum de estúdio ainda em 2016.

Confira o clipe: