Joe Jonas e Sophie Turner trocam carícias em show

. Foto: Reprodução

Parece que Joe Jonas e a atriz Sophie Turner, a Sansa Stark de Game of Thrones, são o novo casal do momento. Eles foram vistos juntos no show do Kings of Leon, em Rotterdam, Holanda, no último sábado, 5. O evento antecipava a premiação do Europe Music Awards.

Anna Charlotte, que estava na plateia, disse à revista People que viu o casal se beijar durante o evento. "Eles estavam realmente muito perto", relevou. De acordo com ela, Sophie estava muito feliz.

Ela também relatou que, durante o show, outras pessoas da plateia reconheceram o casal e Joe Jonas até tirou fotos com algumas fãs.

Aparentemente, essa não é a primeira vez que o cantor e a atriz saíram juntos. Eles passaram o Halloween lado a lado, quando Jonas se fantasiou de dálmata e Sophie de coelha.