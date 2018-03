Joe Jonas costuma pedir 12 filhotes de cachorro em sua turnê

Foto: Reprodução/Instagram

Joe Jonas adora ter um carinho canino antes de seus shows. Por isso, o cantor solicitou 12 filhotes de cachorro em sua turnê.

Em conversa com a rádio australiana Nova 96.9, ele contou: "Eu tenho 12 filhotes por um tempo. De vez em quando, uma cidade surge com 12 filhotes".

Atualmente, Joe Jonas está na Austrália com seu colega de DNCE, Cole Whittle. Além dos pets, ele gosta de famosos petiscos em sua viagem. Joe curte biscoitos de chocolate de Tim Tams, pedaços de carne do icônico Harry's Cafe de Wheels, cerveja Fosters e algumas comidas com carne do Outback Steakhouse.

Além da comida, parece que Joe também abraçou a vida selvagem da Austrália. Na quarta-feira, 10, ele apareceu visitando um santuário de coalas e compartilhou uma selfie com um dos marsupiais e foi sortudo por achar um acordado, já que eles dormem cerca de 16 a 18 horas por dia.

E sobre os animais, antes do show dele em Nashville, ele tirou uma foto ao lado do cachorrinho sensação do Instagram, Doug the Pug, que possui 1.9 milhões de seguidores. Ele escreveu: "Relaxando com o @itsdougthepug antes do show de Nashville".