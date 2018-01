'Jodie Foster me salvou do fracasso', diz Winona Ryder

Foto: Reprodução

A atriz, de 44 anos, se diz eternamente grata a Foster por tê-la impedido de estrelar um filme que depois foi bombardeado pela crítica.

"Em meu primeiro apartamento, em Los Angeles, Jodie Foster vivia no andar de cima, e nós lavávamos roupa juntas. Ela é tão inteligente. Ela me disse para resistir a fazer coisas que as outras pessoas dizem que você deve fazer... Não seja estratégica! E foi para este filme, 'Império do Crime', e todo mundo disse que eu deveria fazê-lo. Mas Jodie disse: 'você tem que se sentir muito ligada a alguma coisa antes de fazê-lo'. Então eu recusei. E foi um fracasso!", disse ela à revista The Edit.

Império do Crime foi lançado em 1991 e estrelado por Christian Slater, Patrick Dempsey e Lara Flynn Boyle como a líder feminina e fez meros US$ 20 milhões em bilheteria.

Winona ficou aliviada por ter recusado o filme, mas admitiu que esqueceu o conselho de Jodie tempos depois.

"Eu costumava ouvir as pessoas que eu estava trabalhando. 'Você deveria fazer isso, você tem que continuar trabalhando ou as pessoas vão esquecer de você e você não vai ser relevante...'. Mas meu coração não estava . Eu devia ter lembrado que Jodie [Foster] disse. Então eu tomo toda a responsabilidade. Eu não sabia como dizer não", comentou.