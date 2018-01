João Vicente de Castro apaga perfil no Twitter após reação da internet às críticas a Silvio Santos

O ator João Vicente de Castro participou do 'Programa do Porchat' da última quinta-feira, 27. Foto: Antonio Chahestian / Record TV

Em entrevista a Fábio Porchat, João Vicente de Castro disse que acha Silvio Santos homofóbico, machista e misógino. Após as declarações do ator no Programa do Porchat, da Record TV, exibido na quinta-feira, 27, usuários do Twitter começaram a resgatar antigos posts e declarações do ator nas mídias para acusá-lo. Após a reação dos internautas, João apagou seu perfil na rede social.

Nas mensagens antigas compartilhadas no Twitter, o ator chama a atriz Sthefany Brito de "puta" e faz piadas sobre a aparência e sexualidade do cantor Luan Santana e do político Gilberto Kassab.

Veja algumas reações:

"Silvio Santos é homofóbico e machista" disse o ator desconhecido João Vicente Castro Ué? pic.twitter.com/8OxbHg2AWf — Leão Opressor (@_opressor) 28 de julho de 2017

@JoaoVicente27 disse que Silvio Santos é machista, misógino e blá blá blá. Mas esqueceu de olhar para o próprio rabo. Bonitinho mas é um pic.twitter.com/oBDzuC7dhA — Dona Lu (@DonaLunar) 28 de julho de 2017

Quem é @joaovicente27 ?? Ele bloqueou o Twitter? Machista? Preconceituoso? Homofóbico? Sim....É ele mesmo, o corno da Cléo Pires. pic.twitter.com/cvu13UR6sR — T.M (@tatydry) 28 de julho de 2017

