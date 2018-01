João Doria chama atenção com dança no Rock in Rio

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), preparando-se para o Rock In Rio Foto: Instagram / @jdoriajr

O prefeito da cidade de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), aproveitou o último sábado para curtir os shows do festival Rock in Rio, no Rio de Janeiro.

Entre diversas poses para fotos e encontros com amigos como Roberto Medina e ACM Neto, compartilhados em suas redes sociais, um momento curioso de sua passagem pela Cidade do Rock chamou atenção: uma animada e inusitada dancinha.

O prefeito não resistiu e caiu no ritmo do som que estava tocando na área VIP do evento. Em seguida, acompanhou a música com palmas.

Assista ao momento abaixo!

Porém, não se trata da primeira vez em que Doria chama atenção pelos seus passos. Durante viagem à cidade de Salvador, em agosto, também pulou em show da cantora de axé Gilmelândia. Relembre:

