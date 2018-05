J.K. Rowling usa foto do casamento real para cutucar Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Saul Loeb / AFP Photo

Dentre todas as fotos e comentários sobre o casamento do príncipe Harry com Meghan Markle (agora Duque e Duquesa de Sussex) feitos pelos britânicos nas redes sociais, o da escritora J.K. Rowling foi um dos mais chamativos.

A autora da série literária Harry Potter postou uma foto das pessoas que foram a Windsor testemunhar o casamento, ocorrido no último sábado, 19, e a comparou com uma imagem de Washington durante a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“O amor é maior do que o ódio”, escreveu Rowling em sua rede social, fazendo referência ao fato do número de pessoas presentes na cerimônia da família real ter sido maior do que na posse do presidente americano, em janeiro de 2017.

