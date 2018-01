J.K. Rowling se manifesta sobre a presença de Johnny Depp em ‘Animais Fantásticos’

A autora J.K. Rowling se manifestou a respeito das críticas dos fãs quanto à presença de Johnny Depp em 'Animais Fantásticos' Foto: Olivia Harris/Reuters

Após várias críticas dos fãs a respeito da presença de Johnny Depp como o antagonista de Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald, a autora J.K. Rowling, criadora do universo Harry Potter e roteirista do filme, se pronunciou a respeito do caso em seu site pessoal.

“Quando Johnny Depp foi contratado como Grindelwald eu achei que ele seria ótimo para o papel. Entretanto, enquanto ele gravava sua participação no primeiro filme, começaram a surgir histórias sobre ele na imprensa que deixaram todos os envolvidos na franquia muito consternados”, escreveu a autora, em referência às acusações de agressão contra ele feitas pela ex-mulher Amber Heard.

“Os fãs de Harry Potter tinham questões e preocupações legítimas sobre nossa questão de continuar com Johnny Depp no papel. Como o diretor David Yates já comentou, naturalmente consideramos a possibilidade de reescalar o papel. Nós entendemos por que alguns de vocês ficaram confusos e irritados quando isso não aconteceu”, continuou.

“Pessoalmente foi bem difícil não pode falar sobre o caso, mas temos que respeitar as escolhas feitas pelas duas pessoas envolvidas de não comentar o assunto”, disse Rowling, jusitifcando o fato de não ter comentado a respeito das acusações. “Baseado no nosso entendimento do caso, estamos confortáveis com a presença dele no filme e felizes por ter Johnny Depp interpretando um dos protagonistas do filme”, concluiu Rowling.

Horas depois, Amber Heard fez um post no Instagram criticando o comunicado de Rowling sem citar o nome da autora. Reproduzindo a declaração que foi divulgada para a imprensa na época em que ela e Depp chegaram a um acordo no divórcio, a atriz escreveu: "Escolher certas frases e usá-las fora do contexto não é certo. Mulheres, continuem a reagir e se mantenham firmes".

Veja abaixo o post:

For the record, this was our FULL joint statement. To pick and choose certain lines and quote them out of context, is just not right. Women, continue to stand up and stay strong. Love, Amber Uma publicação compartilhada por Amber Heard (@amberheard) em Dez 7, 2017 às 7:30 PST

Entenda. Johnny Depp foi acusado em maio de 2016 de agredir fisicamente a ex-mulher, Amber Heard. Por essa razão, a Justiça assegurou a Heard uma medida protetiva contra ele. A participação de Depp no primeiro filme da sequência, Animais Fantásticos e Onde Habitam, foi criticada à época justamente em função da agressão. As críticas voltaram agora, após o anúncio do elenco e da data de lançamento da sequência.