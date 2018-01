Jimmy Kimmel se emociona ao falar do filho recém-nascido 

Jimmy Kimmel e Molly McNearney na premiação do Oscar, em 2017 Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Em seu programa, na última segunda-feira, 1º, Jimmy Kimmel se emocionou ao falar do filho, William 'Billy' Kimmel, nascido no último dia 21. Três dias após o parto, ele teve de passar por uma cirurgia no coração no Children’s Hospital, em Los Angeles.

"Ele parecia um bebê normal e saudável", disse Kimmel e, então, se emocionou. Quando Molly, sua esposa, estava na sala de recuperação, toda a família foi receber William e, três horas depois, a enfermeira notou que havia algo de errado com ele. "Ele estava um pouco roxo, o que não é comum", explicou o apresentador.

O diagnóstico foi que não havia oxigênio suficiente em seu coração. O cirurgião disse aos pais que William havia nascido com um problema no coração e que havia um buraco na parede do órgão.

Depois de passar por uma operação e ficar seis dias em recuperação, o filho de Kimmel recebeu alta e pode ir para casa. De acordo com o apresentador, ele ainda terá de passar por duas cirurgias, a primeira dentro de três a seis meses e outra quando for mais velho.

Kimmel aproveitou o momento para agradecer sua esposa, Molly. "Por ser tão forte e positiva e amável duranto o pior pesadelo que uma nova mãe pode experimentar".

