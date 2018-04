Jim Carrey aparece em programa de entrevistas e faz surpresa para Jeff Daniels

Jim Carrey surpreendeu Jeff Daniels durante programa de entrevistas ao aparecer para falar sobre o filme 'Débi & Loide' Foto: Danny Moloshok/Reuters

O veterano ator Jeff Daniels foi surpreendido na última terça-feira, 17, quando participava de uma entrevista no programa Conan: Jim Carrey, que trabalhou com ele no clássico Débi & Loide: Dois Idiotas em Apuros, de 1995, apareceu e não poupou elogios ao amigo.

Daniels havia sido convidado para falar sobre sua nova série, Looming Tower, que vai estrear em uma plataforma de streaming norte-americana, mas em um momento da entrevista o apresentador Conan O'Brien perguntou sobre o sucesso de Débi & Loide e se ele esperava isso. "Eu tinha certeza que garotos de 14 anos iam adorar o filme, mas foi uma surpresa quando senhores de 70 anos chegaram em mim dizendo que amaram o filme", disse Daniels.

Nesse momento, Jim Carrey apareceu e surpreendeu Jeff Daniels. "Só vim aqui para falar na frente de todo o planeta: você está em Los Angeles e não me liga? Nem um e-mail? Nada?", exclamou Carrey.

"Eu adoro ficar perto dele, estou acompanhando suas entrevistas e tudo o que você faz", disse Jim sobre o amigo. "O ator mais versátil na atualidade, são incríveis as coisas que ele faz e gosto das suas entrevistas porque sei que você gosta delas, especialmente quando fala que trabalhar comigo mudou sua vida", brincou.

Os dois comentaram que a química entre eles foi imediata no set de Débi & Loide. "Eles precisavam de um ator de verdade, então fui contratado e agarrei o furacão Jim Carrey com tudo, foi demais", riu Jeff Daniels. "Eu senti um formigamento na minha virilha assim que vi Jeff pela primeira vez, ali eu soube que o filme daria certo", respondeu Carrey.

Veja abaixo o momento.