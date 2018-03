Jiang publica foto de sua filha recém-nascida

Foto: Divulgação

Uma das estrelas da segunda edição do programa Masterchef, veiculada na Band em 2015, Jiang Pu publicou em sua conta no Instagram a foto de seu bebê recém-nascido. Após a participação na atração televisiva, a chinesa revelou que estava grávida e passou a atualizar seus seguidores nas redes sociais com fotos dos estágios de sua barriga.

Na legenda da foto de Cecília - nome de sua filha com o marido, Ricardo Mattioli -, Jiang agradece à empresa Stem Corp por armazenar as células-tronco do cordão umbilical, segundo o site Bolsa de Mulher. A prática que pode ser importante no tratamento de eventuais doenças como leucemia.