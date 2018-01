Jessie J está ansiosa para lançar novas músicas e fazer outra turnê

Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Jessie J contou que está ansiosa para encarar a estrada novamente agora que voltou sua atenção para fazer novas músicas.

"Estou ficando tão animada para criar um novo show ao vivo. Sei que ainda não tenho música, mas mal posso esperar para trazer de voltar o material mais velho e cantar (sic)", publicou a cantora em seu Twitter nesta sexta-feira, 22.

Além disso, Jessie também está se esforçando para melhorar como pessoa. "Você só pode ser amada tanto quanto você ama a si mesma. Então, ame a si mesma. Tarbalhe em si mesma. Conheça a si mesma", refletiu.

Ao início da semana, Jessie revelou que pretende se concentrar com exclusividade em sua música, após participar como jurada do The Voice UK e do The Voice Australia.

"Não vou voltar [para o The Voice]. É tão bom. Amo fazer o programa. Fiz quatro temporadas. Duas no Reino Unido e duas em Sidney, mas preciso fazer outro álbum", disse em entrevista ao Live With Kelly

"Consome muito do meu tempo, e, pra ser honesta, chego ao ponto em que estou na cadeira e só quero cantar. 'Quero te dizer como fazê-lo melhor, como treiná-lo, mas quero transformar isso em um dueto'. Estou pronta para escrever outro álbum", concluiu a respeito do programa.

Ela não lança músicas novas desde 2014, com seu terceiro álbum de estúdio, Sweet Talker.