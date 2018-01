Jessica Lange e Susan Sarandon estrelam nova série de Ryan Murphy

A atriz, fotógrafa e produtora faz 67 anos no dia 20 de abril de 2016 Foto: Divulgação

Segundo a revista Entertainment Weekly (EW), as atrizes Jessica Lange e Susan Sarandon são as estrelas da primeira temporada de Feud, nova aposta do criador Ryan Murphy (American Horror Story, Glee) com o canal pago FX.

A série vai retratar 'conflitos épicos' de diversas épocas e a primeira temporada será baseada na rivalidade gerada nos bastidores do filme norte-americano Whatever Happened to Baby Jane? (1962), onde Jessica e Susan interpretarão respectivamente, Joan Crawford e Bette Davis, atrizes principais do longa em questão. A lendária rixa das atrizes dos anos 30 e 40 nunca teve o motivo revelado, mas os rumores apontam que seria pela competição por papéis principais em filmes da época.

O drama antológico de 8 episódios vai ao ar apenas em 2017, mas já conta com Stanley Tucci (no papel do chefe de estúdio Jack Warner), Alfred Molina (será o diretor Robert Aldrich) e Judy Davis (interpretará a colunista de fofocas Hedda Hopper). Brad Pitt e Ded Gardner, que trabalhou com Murphy em The Normal Heart da HBO, serão produtores executivos da série.