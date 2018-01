Jessica Alba está grávida pela terceira vez

Atriz Jessica Alba será mãe pela terceira vez. Foto: Mike Segar/Reuters

Jessica Alba e o marido, o produtor cinematográfico Cash Warren, estão esperando o terceiro filho - ou filha. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 17, pelo Instagram da atriz.

"Cash e eu seremos oficialmente superados em número", escreveu Jessica, de 36 anos. Eles já são pais de duas meninas: Honor, de 9 anos, e Haven, de 5. As duas estavam ao lado da mãe para anunciar a chegada do novo - ou nova - integrante da família.

@cash_warren and I are officially going to be outnumbered #babyonboard #herewegoagain #blessed Uma publicação compartilhada por Jessica Alba (@jessicaalba) em Jul 17, 2017 às 4:06 PDT

No começo do ano, a atriz contou ao site People que está evoluindo constantemente como mãe. "Eu acho que é ser aberta, curiosa e tentar me melhorar", disse.

"Eu tento não parecer que tenho todas as respostas e, certamente, não penso que sou perfeita. Então, quandos minhas filhas dizem alguma coisa, em vez de reagir demais, eu penso como eu posso ser melhor", afirmou.