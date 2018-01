Jessica Alba bebe água salgada após malhar

Foto: Bang Showbiz

Jessica Alba contou que tem baixo nível de açúcar no sangue, assim como pressão arterial baixa, e que por isso precisa repor os sais e vitaminas do seu corpo após perdê-los fazendo atividade física. A atriz de 35 anos faz isso adicionando sal rosa do Himalaia em sua bebida pois se o fizer de outra forma, sente tontura.

Em entrevista para a Cosmopolitan sobre seu problema e como ela complementa o sódio em sua dieta, a bela - que é co-fundadora da empresa The Honest Company, de produtos saudáveis sem toxinas - declarou:

"Quando pego pesado na Ioga, água não é o suficiente. Eu preciso tomar água salgada ou água de coco".

"Eu disse para meu doutor que eu como uma quantidade anormal de sal e ele disse: 'Você sabia que é porque você naturalmente tem pouco? Seu corpo precisa de mais sal'. E é como eu justifico todo o sal que coloco em tudo".

Entretanto, a mãe Honor, de 7, e Haven, 4, com Cash Warren, revelou que não gosta muito de doce e que coloca "galões" de molho apimentado nas comidas.

"Não sou uma pessoa que curte doces. Eu sempre tento comer salada e sempre faço meu próprio molho de salada - é mais gostoso. Muitas vezes eu faço uma quesadilla de frango com tortilhas de milho - e litros de molho apimentado. Literalmente. É como se eu tentasse furar meu estômago. É tão bom. É um problema tão grande a variedade de molho apimentado. Eu tenho cinco ou seis tipos diferentes na minha geladeira", confessou.