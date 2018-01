Jennifer Lopez lança novo single e agradece ao ex-marido pelo sucesso

Jennifer Lopez lançou seu novo single em espanhol, 'Ni To Ni Yo'. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Na última terça-feira, 4, Jennifer Lopez cantou pela primeira vez seu novo single em espanhol, Ni Tu Ni Yo, em Nova York.

"Essa música é realmente sobre quando o amor te pega de surpresa - nem você nem eu realmente esperávamos que isso fosse acontecer, sabe? É sobre isso, é uma das coisas sobre o amor, que, quando ele vem, não dá avisos, e depois apenas vai embora. Vocês sabem o que eu quero dizer? É sobre isso que é essa música, por isso que a amo tanto", disse a cantora.

Ao anunciar a canção em suas redes sociais, Jennifer recebeu muitos elogios e algumas críticas. Alguns internautas disseram que foi "falta de respeito" ela cantar uma música em espanhol no dia 4 de julho, data em que é comemorada a independência dos Estados Unidos.

Jennifer, porém, ignorou os comentários negativos e agradeceu aos fãs ao perceber que sua música estava entre as mais tocadas no iTunes. Em uma postagem no Instagram, ela agradeceu ao ex-marido, Marc Anthony, com quem tem dois filhos. "Tão feliz que vocês adoraram a música assim como eu! Muito obrigada a todos!", disse ela, mencionando o perfil de Marc na publicação.