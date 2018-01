Jennifer Lopez grava música em prol das vítimas de ataque em Orlando

Foto: Reprodução/Instagram

Jennifer Lopez gravou uma canção com Lin-Manuel Miranda para beneficiar as vítimas do ataque a tiros em uma boate gay em Orlando.

A cantora fez uma parceria com o astro da Broadway na faixa chamada Love Make The World Go Round, que ajudará a arrecadar dinheiro para a iniciativa da Federação Hispânica, 'Proyecto Somos Orlando'.

"Atendendo às necessidades de longo prazo para serviços de saúde mental que são culturalmente competentes e bilíngues. Proyecto providenciará cuidados aos afetados diretamente nas comunidades em que vivem. Além de assistência de emergência, eles serão fornecidos com gestão de casos, intervenção em crise e serviços de saúde mental, entre outras necessidades", diz a descrição do projeto.

Usando o Twitter, ela anunciou: "Eu e @Lin_Manuel estamos no estúdio trabalhando em algo muito especial... LMTWGR. LoveMakeTheWorldGoRound. Feliz dia 4 de julho."

No mês passado, 49 pessoas foram mortas na balada gay Pulse, em Orlando, na Flórida, e a música ajudará a beneficiar a família das vítimas.