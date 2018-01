Jennifer Lopez faz doação para escola na República Dominicana

A cantora Jennifer Lopez foi para a República Dominicana com seu namorado e fez doação para as escolas de uma fundação local. Foto: EFE / Henry Coradín

Na República Dominicana pela primeira vez para fazer shows, a cantora Jennifer Lopez fez uma visita à Fundación MIR, organização não-governamental que ajuda crianças carentes no país. Ela estava acompanhada de seu namorado Alex Rodriguez e doou 400 mochilas com material escolar para ser utilizadas nas três escolas que a ONG mantém.

“Tivemos uma ótima tarde visitando os estudantes da Fundação MIR”, disse J-Lo nas suas redes sociais. O casal foi recebido por um coral, que entoou a música No me ames, uma das primeiras canções dela a se tornar um sucesso mundial. Seu namorado, Alex Rodriguez, tem ascendência dominicana e é ídolo no país por conta da sua longa carreira no beisebol, que é o esporte mais popular da República Dominicana.

Enquanto estavam no país, os dois ficaram hospedados na mansão privativa do Casa de Campo Resort & Villas, cuja diária é de R$32 mil por dia segundo informações do site americano E!. Veja abaixo o post que a cantora fez em suas redes sociais comentando a visita à ONG: