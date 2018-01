Jennifer Lopez estende turnê em Las Vegas

Foto: Reprodução/Instagram

Devido à grande procura de ingressos por seu show 'All I Have', Jennifer Lopes decidiu ficar por adicionar mais 21 dias de apresentação em Las Vegas, EUA. A cantora está apresentando a atração desde janeiro no The AXIS, no Planet Hollywood Resort & Casino.

A informação foi dada pelo próprio Planet Hollywood, via Twitter: "Devido à grande demanda, 21 novas datas para All I Have, de J.Lo, foram anunciadas. Ingressos à venda na sexta-feira à 10h".

Os shows extras ocorrerão de dezembro de 2016 a junho de 2017. A residência tem empolgado fãs e críticos e apresenta um set list com alguns de seus maiores sucessos, incluindo 'If You Had My Love', 'Jenny From the Block', Let's Get Loud' e 'On The Floor'.

Alguns artistas já foram conferir a performance de Jennifer Lopez, entre elas, Justin Bieber, Jessica Alba, Demi Lovato, Mila Kunis e Khloe Kardashian. Jennifer revelou recentemente como ela chorou "quase todas as noites" durante seu show, quando ela prestou homenagem aos seus filhos gêmeos Max e Emme, de 8 anos.

No entanto, embora ela se esforce a conter as lágrimas quando ela homenageia as crianças, a beldade morena acredita que seus gêmeos secretamente adoram a atenção. "Eles amam. Você sabe, eles dizem: 'Por que minha cara está lá em cima?'. Meu filho dirá: 'Por que minha cara está lá? As pessoas estão rindo de nós!' Ele fica preocupado com essas coisas. Minha filha adora. Ela só me observa. Não sei o que ela está pensando ainda", finalizou a popstar.