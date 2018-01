Jennifer Aniston revela as mágoas que sofre por ser atriz

Foto: Divulgação

A ex-estrela de Friends, Jennifer Anniston, fez uma confissão a uma fã adolescente durante o Giffoni Film Festival, na Itália, e acabou chorando ao ser questionada se ela já havia acordado pela manhã e não sabia quem ela era.

A atriz respondeu: "Não há dedos das mãos e dos pés suficientes nessa sala inteira para poder contar quantas vezes isso aconteceu comigo. Somos todos humanos e, no fim do dia, seja garçonete, padeiro, estudante, ou seja lá o que for, no fim do dia você bate na parede e pensa se consegue ir a diante. 'Meu coração não aguenta ou a dor é demais?' 'Eu sou boa o suficiente?' 'Vou sobreviver?' E você só tem que superar isso de alguma forma milagrosa. Você diz: 'Sim, eu posso'".

Annisto, que recebeu o prêmio Lifetime Achievement, ainda sugeriu para os jovens darem um tempo das redes sociais, apontando que a obsessão da sociedade com a imagem é prejudicial ao bem-estar geral.

Jennifer disse para o The Hollywood Reporter: "Eu acho que nós precisamos dar poder às mulheres não pelos seus vestidos, beleza ou selfies. Nós precisamos começar a ter conversas e deixar os celulares de lado da rede social, dar um tempo. Este é o motivo pelo qual não vemos histórias certas serem ditas, porque está todo mundo preso no celular".

Isso vem logo após a atriz de "Cake" criticar a forma que as mulheres são julgadas na sociedade. Ela disse no início deste mês: "A objetivação e escrutínio que colocamos as mulheres é um absurdo, é perturbador".