Jennifer Aniston afirma que não é ligada em mídias sociais

Jennifer Aniston não é "interessante" o suficiente para estar presente nas mídias sociais.

A estrela de Hollywood - casada com Justin Theroux - não tem vontade de se juntar aos sites populares, tais como o Twitter ou Instagram, já que acha que mensagem de texto simples é tudo o que ela precisa para se comunicar.

Sobre isso, ela disse: "Não consigo pensar em nada interessante o suficiente que eu gostaria de publicar... Eu só mando mensagens".

Quando envia mensagens de texto, a atriz, de 47 anos, é uma grande fã de emoticons e Bitmojis e, assim como seu próprio avatar de desenho animado personalizado, ela ama criá-los para outras pessoas.

Aniston revelou ao E! News: "Eu amo um bom emoticon. Amo Bitmojis. Gosto de fazer Bitmojis das pessoas".

Quando seu colega de elenco em O Maior Amor do Mundo, Jason Sudeikis, a chamou de "artista" por seus esforços de design digital, ela acrescentou: "Eu sou. Nisso, de fato, eu sou boa".

Apesar de seus próprios anos de sucesso, Jennifer admitiu que ficou intimidada no set de gravações de O Maior Amor do Mundo por sua colega de elenco Julia Roberts e ficou tão admirada com a atriz de Uma Linda Mulher que acabou arruinando uma de suas cenas.

Questionada por que se sentia tão intimidada pela estrela - a qual ela já havia conhecido antes de trabalhar na comédia - Aniston confessou: "Porque é Julia Roberts. Oh, meu Deus!". E prosseguiu: "É apenas diferente quando você consegue trabalhar com elas (grandes estrelas) e, em seguida, você está fazendo o que ambas fazem, mas juntas", relatou, emocionada.

"Eu até cometi uma gafe no primeiro take e a chamei de Julia!"

