Em novo clipe, Jay-Z faz paródia de 'Friends' apenas com atores negros

'Moonlight', novo clipe de Jay-Z, faz paródia de 'Friends'. Foto: Reprodução de cena de 'Moonlight'

Às 4h44 (fazendo alusão ao título de seu novo álbum) da última sexta-feira, 4, Jay-Z lançou seu novo clipe, Moonlight. O vídeo é uma paródia de Friends apenas com atores negros.

O vídeo é dirigido por Alan Yang, co-criador da série Master of None. Entre os atores que participam do clie, estão Jerrod Carmichael como Ross, Issa Rae como Rachel, Tiffany Haddish como Phoebe, Tessa Thompson como Mônica, LaKeith Stanfield como Chandler e Lil Rel Howey como Joey.

No clipe, os atores estão em um apartamento idêntico ao da série orignal, usando figurinos muito parecidos com os dos personagens originais. Eles encenam os mesmos diálogos do segundo episódio da terceira temporada, o Aquele em Que Ninguém Está Pronto.

O vídeo de Moonlight foi lançado exclusivamente no Tidal, sua plataforma de streaming, mas já pode ser encontrado nas redes sociais. Assista abaixo: