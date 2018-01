Jay-Z fala pela primeira vez sobre briga com Solange Knowles

Em maio de 2014, o caldo entorna de vez no infame episódio em que a irmã de Beyoncé, Solange Knowles, parte para as vias de fato e agride Jay-Z no Met Gala por conta de suposta traição dele com Rachel Roy, ex-mulher do seu melhor amigo, Dame Cash (o vídeo do momento está disponível no YouTube). O casal sai em turnê conjunta meses depois, e os rumores de brigas nos bastidores dos shows e divórcio iminente são diários. Beyoncé lança a música 'Resentment' no mesmo ano, que novamente toca no tema de infidelidade e supostamente tem indiretas para Jay-Z.

Foto: Reuters / Jonathan Ernst