Jay-Z diz que produziu álbum com Beyoncé como ‘forma de terapia’

Beyoncé e Jay-Z Foto: Lucas Jackson / Reuters

Tanto o álbum Lemonade, de Beyoncé, quanto o 4:44, do rapper Jay-Z, são obras profundas e pessoais que falam da crise no relacionamento do casal. Agora, Jay-Z admitiu que ele e a mulher fizeram um álbum em conjunto como uma forma de terapia.

“Nós usamos nossa arte como se fosse uma sessão de terapia e começamos a compor músicas juntos. Paralelamente, o álbum que ela estava fazendo na mesma época se tornou o oposto do álbum que fizemos juntos”, contou o rapper à revista T Magazine.

Jay-Z afirmou que o fato de Beyoncé escrever letras tão abertas sobre a dor que sentiu e ele assumir sua traição foi uma tarefa difícil, mas considerou algo muito positivo para a superação do momento conturbado pelo qual passaram.

“Foi desconfortável e nós conversamos bastante. Sabe, eu estava realmente orgulhoso do trabalho dela e ela gostava muito da minha arte. Ao final do dia, nós tínhamos um respeito saudável pelo trabalho um do outro. Eu a acho incrível”, disse o artista.

Durante a entrevista, Jay-Z ainda falou sobre desigualdade racial. Ele disse que considera mais importante viver dos talentos que possui do que ter sucesso e que cada um tem um papel a cumprir na luta por direitos iguais a todos.

“Nós temos a responsabilidade de levar a discussão adiante até que todos sejamos iguais. Porque enquanto todos não forem livres, ninguém será livre”, disse. E comentou que ainda se depara com o racismo mesmo após o sucesso.

“Mas acontece principalmente quando eu tento mudar as coisas. Quando eu fico quieto e tomo uma atitude mais para o entretenimento, então tudo fica bem e isso não aparece”, revelou.