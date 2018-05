Janet Jackson se torna a primeira mulher negra a ganhar o Icon Award da Billboard

Janet Jackson no Billboard Music Awards. Foto: Nina Prommer/EFE/EPA

Na noite do último domingo, 20, Janet Jackson foi homenageada no Billboard Music Awards, se tornando a primeira mulher negra a receber o Icon Award. Ela se apresentou no evento cantando Nasty, If e Throb, cercada por dezenas de dançarinos.

Em seu discurso de agradecimento, Janet exaltou a força das mulheres. "Mesmo com todos os nossos desafios, nós vivemos um momento glorioso na história. É um momento em que as mulheres deixaram claro que não vão mais ser controladas, manipuladas ou abusadas. Eu fico ao lado dessas mulheres, e ao lado daqueles homens igualmente afetados pela discriminação que nos apoiam com todo o seu coração e mente", disse ela.

O Icon Award já foi dedicado a artistas como Prince, Cher, Jennifer Lopez e Stevie Wonder. Em seu discurso, Janet também falou sobre sua fé: "É um momento também em que nosso discurso público é alto e duro. Minhas orações falam sobre esse barulho, então nos voltamos para a fonte de toda calma, aquela fonte é Deus".

* Com informações da AFP