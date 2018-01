Janet Jackson se divorcia logo após nascimento do primeiro filho

Janet e Al Mana eram casados desde 2012. Foto: Reuters/Benoit Tessier

A cantora Janet Jackson, irmã mais nova de Michael Jackson, estaria divorciada de seu marido, Wissam Al Mana, desde o nascimento do primeiro filho do casal, Eissa, em janeiro, segundo uma fonte informou à revista People.

A fonte, que seria da família Jackson, disse à publicação que, após a vinda do primeiro bebê, as grandes diferenças culturais entre ambos ficaram evidentes. “Eles vieram de dois mundos diferentes”, afirmou à People, que confirmou a separação no último sábado, 8.

Enquanto uma fonte diz que o desmanche foi amigável, outra contou ao New York’s Post a tese de que Al Mana havia se tornado controlador com Janet durante sua gravidez.

Desde a separação, no entanto, a fonte da People conta que Janet só tem se dedicado ao bebê e confirmou que os pais, que estavam casados desde 2012, criarão a criança juntos.

​