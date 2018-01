Jane Fonda revela que tirou tumor cancerígeno dos lábios

A atriz Jane Fonda revelou que fez um procedimento cirúrgico para retirar um tumor cancerígeno dos lábios Foto: Eduardo Munoz/Reuters

Durante eventos para promover a nova temporada da série Grace and Frankie, que estreia na Netflix no próximo dia 19 de janeiro, a atriz Jane Fonda apareceu com curativos na boca e revelou que recentemente tirou um tumor cancerígeno dos seus lábios.

“Tenho que explicar o curativo: eu retirei um câncer dos meus lábios”, disse a atriz de 80 anos em participação em um programa de entrevistas. “Pensei que ia ficar melhor antes de vir aqui, mas tudo bem. É melhor explicar que normalmente eu não ando assim”, explicou.

Ela foi questionada sobre o assunto novamente em participação no programa de rádio The Howard Stern Show. “Ei, o mundo está desmoronando. O que é um lábio?”, brincou Jane. “Os médicos cavaram os meus lábios e o tiraram [o tumor], vou ficar bem”, continuou.

A atriz também fez post no Instagram junto com Lily Tomlin, co-protagonista da série com ela, fazendo graça da situação. “Com Lily em Nova York. Eu descobri uma forma sagaz de esconder os curativos no meu lábio por conta da remoção de um câncer”, escreveu na legenda.

Veja abaixo a foto.