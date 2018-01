Jane Fonda faz festa e arrecada R$ 4,2 milhões para ONG que promove educação sexual

Jane Fonda completa 80 anos neste mês. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Jane Fonda comemora 80 anos no dia 21 de dezembro. Porém, no último sábado, 9, ela realizou uma festa adiantada por uma boa causa: arrecadar fundos para a Georgia Campaign for Adolescent Power and Potential, ONG criada pela atriz em 1995 para promover educação sexual e prevenir a gravidez na adolescência.

O evento, intitulado Oito Décadas de Jane, foi realizado no Hotel The Whitley, em Atlanta, nos Estados Unidos, conseguiu arrecadar US$ 1,3 milhão (cerca de R$ 4,2 milhões) para a instituição.

Em entrevista à revista People durante a festa, Jane falou sobre as vantagens e desvantagens de envelhecer. "Eu não consigo carregar mais tanto peso quanto eu conseguia antes, mas as pessoas não assediam você", ironizou ela, em referência às recentes denúncias de assédio e abuso sexual em Hollywood.

A atriz ainda falou que a Georgia Campaign for Adolescent Power and Potential está enfrentando desafios porque o governo Trump cortou as verbas para o programa de prevenção a gravidez na adolescência. "Apesar do que está acontecendo, nós vamos conseguir fazer mudanças. Será um desafio, mas temos de nos manter fortes", disse Jane.