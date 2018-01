James Franco nega acusações de assédio sexual

O ator James Franco. Foto: Matt Sayles/Invision for Lindt Chocolate/AP Images

As acusações de assédio sexual em Hollywood voltaram a chamar a atenção após o ator James Franco vencer a categoria de melhor ator no 75 º Globo de Ouro, evento marcado pelo protesto de mulheres contra o abuso sexual. Como resposta à volta dos rumores, ele afirmou que não leu as acusações. "Apenas fiquei sabendo", disse em entrevista ao The Late Show with Stephen Colbert, talk-show norte-americano.

Há um tempo o ator tem sido acusado de assédio pela também atriz e escritora Ally Sheedy, já fora das câmeras. Em um tuíte já apagado, segundo a publicação People, ela teria voltado a reclamar do assédio após a premiação de Franco. "Eu não tenho ideia porque de Ally está chateada", falou.

Na terça-feira, 9, o ator negou as acusações durante a entrevista a Colbert. Ele foi criticado por aderir à causa Time’s Up (O Tempo Acabou), apesar dos rumores de ser um assediador. "O que eu li está incorreto", argumentou Franco. "Eu não tenho as respostas para esse tipo de situação", disse. "Não quero calar as pessoas, de maneira alguma".