James Franco conta que treinava sotaques com clientes quando trabalhava no McDonald's

James Franco trabalhava no McDonald's quando fazia aulas de teatro. Foto: Nina Westervelt/The New York Times

Em uma entrevista recente à W Magazine, James Franco relembrou o início da carreira e a época em que trabalhou no McDonald's. O ator contou que, além de atender pedidos, também paquerava algumas clientes e treinava sotaques diferentes que aprendia nas aulas de teatro.

"Eu tive alguns encontros na janela do drive-thru", disse ele, brincando. Porém, os romances não duraram muito. "Bem, não deu muito certo. Eu estava nas aulas de teatro, e eu praticava sotaques diferentes no drive-thru, de uma forma muito ruim. Mas as pessoas acreditavam em mim. Então eu falava, tipo, 'Seja bem-vindo ao McDonald's', posso te ajudar?', imitando um péssimo sotaque italiano", relembrou Franco.

Porém, às vezes as coisas se complicavam. "Uma moça, um dia, passou no drive-thru e depois voltou dizendo: 'Bem, estou tentando aprender italiano. Talvez você possa me dar algumas aulas'. Eu disse que iria, claro", contou.

Em outra ocasião, ele estava treinando o sotaque de um morador do Brooklyn, em Nova York. "Nós fomos ver Titanic e eu tinha que continuar fingindo. Então foi tipo 'Uau, Leonardo, uau, ele foi incrível, yo'", disse, fingindo um sotaque. Porém o fingimento não resistia a ligações telefônicas.

"A relação sempre acabava quando elas me ligavam, porque na época não havia celulares. Então eu atendia o telefone, eu não sabia quem era, e falava 'oi' normalmente, na minha voz usual. Com isso, eu tinha de ser sincero: 'É, eu não sou do Brooklyn, eu sou de Palo Alto', e geralmente acabava aí", disse o ator.

Porém, toda a prática de sotaques valeu a pena. O ator vai estrelar a nova série da HBO The Deuce, e em dose dupla: Franco vai interpretar os irmãos gêmeos Frankie e Vinnie Martino, estrelas do cinema pornô de Nova York da década de 1970. "Eu interpreto gêmeos, eles são do Brooklyn. Então acontece que todo o treino que eu fiz no McDonald's, a história do menino de Palo Alto fingir ser do Brooklyn, funcionou. Eu provavelmente não estaria em The Deuce sem todos aqueles encontros fingindo ser um garoto do Brooklyn", brincou Franco.