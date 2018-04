Iza fará show gratuito no Memorial da América Latina em São Paulo

A cantora Iza. Foto: Cultura Inglesa Festival / Divulgação

A cantora carioca Iza foi confirmada como uma das participantes do 22º Cultura Inglesa Festival, que ocorrerá em São Paulo no dia 10 de junho.

Além de suas músicas mais conhecidas, como Pesadão e Ginga, Iza também deve cantar canções de nomes como Ed Sheeran e Dua Lipa.

Ela abrirá o show do britânico George Ezra, outra atração do evento, que ainda contará com uma banda formada por funcionários da Cultura Inglesa, a Staff Only, e outra vencedora de um festival realizado entre alunos, a Madame Groove.

"Eu fico muito feliz em dividir o palco com outro artista incrível, ainda mais com nome internacional tão importante pra música pop atual. Estou muito feliz em poder promover esse encontro entre a cultura brasileira e a cultura inglesa", disse a cantora.

Os shows serão gratuitos e realizados entre os dias 26 de maio e 17 de junho, na Praça Cívica do Memorial da América Latina. Clique aqui e veja como adquirir seu ingresso.

Para mais informações, clique aqui e visite o site oficial do evento.