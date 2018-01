Ivete Sangalo se fantasia de palhaço para curtir trios em Salvador

Ivete Sangalo e o marido, Daniel Cady, fantasiados em Salvador. Cantora curtiu os trios sem ser reconhecida. Foto: www.instagram.com/ivetesangalo

Depois de se apresentar nos trios do circuito Barra-Ondina e de ter desfilado na Grande Rio no desfile das escolas de samba do carnaval carioca, Ivete Sangalo resolveu curtir ainda mais o carnaval de Salvador (BA), mas fora do palco.

A cantora se fantasiou de palhaço junto a alguns amigos e andou tranquilamente pelas ruas de Barra-Ondina sem seguranças, no meio da pipoca - nome dado aos foliões que ficam sem abadá, fora das cordas dos trios. O segredo foi revelado pela própria Ivete, em seu Instagram.

Ela postou uma foto fantasiada com os amigos e disse, na legenda: "E para fechar com chave de ouro o meu carnaval, amigos reunidos na pipoca da minha cidade Salvador! Que farra boa. Saí do Farol da Barra e fui ver de pertinho Xanddy, voltei peguei Durval Lelys, fui até ondina, voltei e peguei Claudia Leitte, voltei e peguei Armandinho Macedo e depois fui me divertir no @camarotecluboficial . Meus amigos que eu amo foram junto comigo e foi demais! Feliz carnaval!".

Nos comentários, os seguidores elogiaram a cantora: "Como não te amar, Ivete?", disseram alguns, enquanto outros ficaram impressionados com a energia da cantora. "Mulher, quero um dia ter metade da sua disposição e energia! Te admiro demais!! Beijos!", comentou uma fã.