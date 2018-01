Ivete Sangalo recusa posto de rainha de bateria e escola convoca Paloma Bernardi

A atriz Paloma Bernardi foi rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval de 2016 Foto: Reprodução|Instagram

A humildade de Paloma Bernardi de colocar seu posto de rainha de bateria da Grande Rio à disposição de Ivete Sangalo, que será o enredo da escola em 2017, fez com que o presidente de honra da agremiação, Jayder Soares, mantivesse ela no cargo.

De acordo com o jornalista Leo Dias, a escola de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, tem a tradição de manter suas rainhas no posto por dois anos seguidos, no entanto, especulou-se que Ivete poderia ocupar esse cargo ao mesmo tempo que era homenageada pela escola.

"Paloma desempenhou muitíssimo bem seu papel de rainha, conquistou todos os ritmistas e o mestre de bateria, Tiago Diogo, deu nota 10 para ela. Não temos porque mexer no que está muito bom", disse Jayder.

Ao saber da possibilidade de Ivete ser a rainha de bateria da escola, Paloma teria sido a primeira a dizer que entregaria o posto à cantora sem nenhuma mágoa. Para completar, Paloma teria reiterado que desfilaria em qualquer setor que a escola lhe destacasse.

No entanto, Ivete agradeceu o convite da escola e preferiu ser apenas o enredo da agremiação, o que fez a diretoria da escola manter Paloma como rainha.

Ao visitar a quadra da escola, Ivete brincou que desfilaria seminua, mas não especificou em que setor. "Quero dizer à comunidade que eu estarei aqui presente. Eu vou acompanhar cada detalhe do nosso desfile. Vai valer a pena cada pedacinho do nosso enredo. Estou realmente lisonjeada e honrada. Vou desfilar seminua!", brincou.

Em entrevista ao site Gshow, a baiana contou que quase não acreditou quando recebeu a notícia de que seria enredo da escola de samba. "Achei que fosse meme, que foi um sonho (risos). Muito massa, uma alegria ser homenageada. Tenho grandes amigos que eu amo na escola. Fiquei extremamente lisonjeada. Quero fazer jus a esse carinho e essa credibilidade da comunidade de Caxias", adiantou a cantora.

Ivete diz que sua relação com a escola já havia começado há muito tempo. "Um dia, assistindo ao espetáculo na frisa, fui convidada pela própria Grande Rio para sambar no desfile das campeãs. Já foi uma emoção, mas foram dois minutinhos, porque eu tinha que voltar para o lugar onde eu estava. Agora vou botar para quebrar", antecipou.

