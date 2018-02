Ivete Sangalo recebe alta de hospital e pode voltar para casa

A cantora Ivete Sangalo no carro que a levou após receber alta de hospital. Foto: Luciano da Mata / Agência A Tarde

A cantora Ivete Sangalo recebeu alta do hospital em que teve suas filhas gêmeas Marina e Helena nesta quarta-feira, 14.

As duas nasceram no sábado de carnaval, 10, na cidade de Salvador. Ivete vestia uma roupa branca e estava acompanhada do marido, Daniel Cady, e de seu filho Marcelo, de oito anos. Logo após sair do local, eles entraram em um carro.

Na terça-feira, 13, ela havia saído na varanda e brincado com fãs e jornalistas: "Se eu já era doida, agora fiquei doida de vez".

Ela também mostrou o rosto das gêmeas pela primeira vez no domingo, 11.

Confira abaixo!