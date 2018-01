Ivete Sangalo publica vídeo em apoio às vítimas de Janaúba

Ivete Sangalo Foto: Instagram / @ivetesangalo

A cantora Ivete Sangalo, que está grávida de gêmeas e é mãe de Marcelo, de sete anos, publicou um vídeo em seu Instagram se solidarizando e mostrando apoio às pessoas envolvidas na tragédia ocorrida na cidade de Janaúba, nesta quinta-feira, 5, quando um vigia ateou fogo a uma creche com diversas crianças dentro.

"Gente, eu tô aqui trabalhando e acabei de ler dessa tragédia que aconteceu em Janaúba, e eu não consigo imaginar a dor dessas mães, dessa cidade. Eu fico me perguntando por que a gente tá chegando nesse nível de crueldade? De falta de alegria, de estar vivo, de fazer tanto mal ao mundo. Que loucura é essa?", questionou.

Em seguida, deixou seu recado: "Se é que é possível deixar alguma mensagem pra essas mães, o meu lamento, minha tristeza. Eu me junto a toda essa cidade, dessas mães, dessa creche, dessas professoras, enfim, que loucura essa, minha gente. Que loucura".

Tristeza enorme pelo que aconteceu em Janaúba. Penso no desespero dessas vítimas e dessas famílias. Estou em oração! Toda ajuda que puder ser dada, será bem-vinda! Os hospitais precisam de doações de materiais hospitalares como soro Fisiológico, além de água mineral, roupas para crianças e roupas de cama! Minha solidariedade para o povo de Minas! Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo) em Out 5, 2017 às 12:54 PDT

O crime

O crime aconteceu quando cerca de 50 alunos e professores estavam em horário de recreio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o agressor, identificado como Damião Soares dos Santos, de 50 anos, jogou material inflamável sobre os alunos e provocou as chamas. Em seguida, ateou fogo no próprio corpo. Ao menos quatro crianças de 4 anos morreram no local e 22 estão feridas, sendo 9 delas em estado grave.