Ivete Sangalo não resiste e posta foto com filho, Marcelo

Sempre em contato com crianças, a jurada do The Voice Kids, Ivete Sangalo, evita publicar fotos de sua vida pessoal. É muito raro que a cantora divulgue imagens ao lado de seu filho de 7 anos, Marcelo, ou de seu marido, o nutricionista Daniel Cady.

Mas na segunda-feira, 17, a cantora não só publicou uma foto como se declarou para o filho. "Com ele tudo é maravihoso. #amordemae Eu e meu amor maior". A imagem é de um momento mais calmo e em um ambiente familiar

No Carnaval de 2017 ela subiu no trio elétrico da escola de samba Acadêmicos da Grande Rio, no Rio de Janeiro. Ivete esteve acompanhanda do marido e do filho, e chegou a publicar algumas imagens do momento da festa.