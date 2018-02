Em pleno carnaval, nascem filhas gêmeas da cantora Ivete Sangalo

A cantora Ivete Sangalo Foto: Carlos Moraes / Estadão

Apesar de não ser o centro das atenções em cima dos trios elétricos neste ano, Ivete Sangalo apareceu em pleno carnaval por outro motivo. Aos 45 anos, a cantora deu à luz Helena e Marina na manhã deste sábado, 10, em sua época favorita do ano. No início da noite, o marido Daniel Cady fez um posto emocionado sobre o nascimento das filhas: "só posso dizer obrigado, Ivete".

Antes do parto, a cantora divulgou em seu Instagram um vídeo em que surge cantando e dançando, euforicamente, junto com familiares e amigos, já na maternidade do Hospital Aliança, em Salvador.

"É com muita alegria que a mamãe mais feliz do mundo vai fazer o maior carnaval da sua vida na maternidade!!! Orem por nós! Deus comigo sempre. Amo vocês!", diz a legenda da postagem. As gêmeas, que tiveram o nome divulgado na manhã deste sábado, 10, são fruto do relacionamento de Ivete Sangalo com o nutricionista Daniel Cady. Ivete também é mãe de Marcelo, de 8 anos.

No início da noite, pouco mais de 12 horas depois do nascimento de Marina e Helena, foi a vez do marido, Cady, comemorar o acontecimento. Em sua conta no Instagram ele publicou uma foto da cantora ao lado das filhas. "Energia feminina tamanho gigante!! Só posso dizer obrigado, Ivete".

Personalidades. Ao longo do dia diversas personalidades parabenizaram a cantora pelo nascimento das filhas, como o apresentador Luciano Huck, que mostrou um enfeite colocado por Ivete para dar as boas-vindas às meninas. Confira algumas homenagens a seguir.

Veja também outras personalidades que ficaram grávidas após os 40