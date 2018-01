'Ivete, de maneira nenhuma', diz Ivete Sangalo sobre nomes das gêmeas que está esperando

Ivete Sangalo foi eleita a melhor cantora do Troféu Melhores do Ano. Foto: Raphael Dias/Globo/Divulgação

Ivete Sangalo foi eleita a Cantora do Ano no Troféu Domingão – Melhores do Ano, desbancando Anitta e Marília Mendonça. Essa foi a 19ª indicação da cantora no prêmio e a 12ª vez como campeã.

"Primeiro eu quero dizer que Anitta e Marília são duas meninas muito jovens, elas trouxeram frescor, renovação, uma presença e uma notoriedade incrível, mostrando que as mulheres são muito especiais mesmo", falou Ivete sobre as concorrentes.

Questionada por Faustão quais serão os nomes das gêmeas que está esperando, Ivete disse que ainda não decidiu e que achava que teria dois meninos. "Eu não sei, porque achei que seria mãe de homem. Eu tinha, de fato, uma lista de nomes de homens, foi uma grande surpresa descobrir que eu seria mãe de meninas. Eu acho que até o parto eu vou achar um nome. Uma certeza eu tenho: Ivete, de maneira nenhuma", falou.

Nas redes sociais, as opiniões sobre a vencedora da categoria de Cantora do Ano ficaram bastante divididas, com muitos internautas dizendo que o ano foi de Anitta:

Ivete Sangalo não só mereceu como é a melhor cantora do Brasil, não só do ano, aceitem! #MelhoresDoAno #TrofeuDomingao — Brendinn (@BobbSinger) 10 de dezembro de 2017

Sejamos MUITO sinceros: 2017 não foi o ano MESMO de Ivete Sangalo. Sou apaixonado nela MAS @Anitta “engoliu” todo o sucesso musical do ano... Mas é aquele negócio né? Nem sempre é justo.... — Anselmo Fernandes (@AnselmoFernands) 10 de dezembro de 2017

O ano vem sendo da Anitta desde 2013 mores. Não é de agora, a artista que mais vem se destacando a um bom tempo foi ela e todos sabem disso. Masss parabéns a Ivete Sangalo rs. — Vai Malandra (@whatfbitch_) 10 de dezembro de 2017