Isis Valverde faz topless em campanha de prevenção contra câncer de mama

Isis Valverde é uma das madrinha das ações do Outubro Rosa da Fundação Laço Rosa Foto: Reprodução Instagram

Isis Valverde fez topless para apoiar a campanha de prevenção contra câncer de mama Outubro Rosa. Nesta terça-feira, 4, a atriz postou no Instagram uma foto em que aparece segurando os seios e na legenda escreveu sobre as ações da Fundação Laço Rosa para conscientizar sobre a doença que atinge milhares de mulheres.

"Alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama é o que motiva o movimento Outubro Rosa em todo o mundo. No Brasil, a Fundação Laço Rosa é uma das mais atuantes no abraço à causa e, em 2016 ilumina, pela primeira vez, dois pontos turísticos do Rio de Janeiro: o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar", escreveu Isis Valverde no Instagram.

"Isis Valverde é presença confirmada no Coquetel Outubro Rosa 2016. A atriz é uma das embaixadoras da nossa campanha."

A apresentadora Sabrina Sato e a atriz Alexandra Richter, que também são madrinhas da iniciativa, usaram a rede social para falar sobre a causa.

"O amor é rosa. #FundaçãoLaçoRosa #OutubroRosa #CâncerDeMama #maosemprealerta #coqueteloutubrorosa #éverdade #embaixadorafeliz"

A Fundação Laço Rosa promoveu, ontem à noite, uma festa na Avenida Atlântica, Rio de Janeiro, para marcar o início do período em que o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar ficarão rosas. A cantora Preta Gil foi a principal atração do evento beneficente.