Irmã de Prince diz qual era a verdadeira cor preferida dele

Prince morreu em abril de 2016, aos 57 anos. Foto: Chris Pizzello/Reuters

My Name Is Prince será a primeira exposição oficial sobre a vida do cantor e compositor Prince, que morreu em abril do ano passado.

Entre as várias peças, como roupas e instrumentos musicais, estará uma guitarra Cloud laranja que, na verdade, era a cor preferida dele.

Isso mesmo. A cor preferida de Prince não era roxo, ao que parecia, mesmo diante do piano, guitarras e ternos dessa cor.

Quem falou sobre isso foi a irmã dele, Tyka Nelson, em entrevista ao Evening Standard sobre a exposição.

"A peça de destaque para mim é a guitarra Cloud laranja. É estranho porque as pessoas sempre associaram a cor roxa ao Prince, mas a cor preferida dele era, na verdade, laranja", disse Tyka.

A exposição será aberta no dia 2 de outubro em Londres, perto da arena onde ele se apresentou 21 noites consecutivas em 2007, um recorde para os dias atuais.