Irmã de Neymar tatua o próprio rosto no braço e surpreende internautas

Rafaella Santos já tinha outras tatuagens antes de colocar o próprio rosto no corpo. Foto: Reprodução/Instagram

Rafaella Santos, irmã de Neymar, decidiu fazer algo de diferente e tatuou o próprio rosto no braço na última terça-feira, 24. O desenho foi divulgado no Instagram pelo perfil do tatuador Thieres Paim e em três selfies seguidas no perfil da própria Rafaella. Mais tarde, a garota se justificou em vídeo, publicado na mesma rede social.

"Deixa eu explicar para vocês por que eu fiz meu rosto com uma bandana no meu braço. Eu ia fazer uma mulher qualquer com um leão cobrindo a cabeça, mas minha mãe não gostou muito da ideia. E é isso. Aí fiz o meu rosto, em vez de fazer de uma pessoa qualquer, eu fiz o meu. Pintei os olhos para ficar um pouco parecido com os meus e é isso. Gostei".

Nos comentários, muitos internautas elogiaram o desenho, mas estranharam a iniciativa da jovem. "Queria essa autoestima", "essa se ama", "amor próprio, hein?", "os traços são perfeitos, mas tatuar o próprio rosto..." e "muuuuuuito melhor tatuar o próprio rosto do que nome de macho. Só acho", foram alguns dos comentários.

Não é a primeira vez que Rafaella Santos é homenageada. Neymar tatuou o rosto da irmã no braço direito, em 2015.