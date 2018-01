Irmã de Meghan Markle vai escrever livro sobre ela: 'As pessoas vão ficar surpresas'

Meghan Markle e o príncipe Harry e, na foto ao lado, a meia-irmã de Meghan. Foto: REUTERS/Andrew Kelly | Twitter/@SamanthaMGrant

Na última segunda-feira, 23, a meia-irmã de Meghan Markle, Samantha, deu uma entrevista ao Good Morning Britain e teceu muitos elogios à namorada do príncipe Harry. Entretanto, fontes próximas a atriz de Suits já disseram a veículos britânicos que ela não mantém contato com seus irmãos por parte de mãe.

Samantha nega isso e diz que, inclusive, está escrevendo um livro sobre a irmã, que vai se chamar The Diary of Princess Pushy's Sister, algo como O Diário da Irmã da Princesa Insistente. "É verdade que estou escrevendo um livro e o título está certo. Eu acho que as pessoas britânicas e do mundo inteiro vão ficar surpresas. Há muita coisa que o público não sabe. Eles ficarão surpresos com o quão graciosa e amável ela é", disse Samantha.

Desde que boatos sobre o livro começaram a surgir na imprensa britânica, muitas pessoas acreditam que Samantha quer falar dos 'podres' de Meghan. Porém, durante a entrevista, ela negou isso.

"Não é verdade essa crença que foi criada em cima disso, de que esse livro será algo que vai 'contar tudo'. Para começo de conversa, é apenas um 'contar tudo' no sentido de que eu vou falar sobre algumas nuances de nossas vidas, de nossa família. Porém, o mais importante tem a ver com a evolução inter-racial de nosso país sob o olhar da minha vida e da minha família desde a proclamação da Lei dos Direitos Civis [dos Estados Unidos] até os dias atuais, e como isso se relaciona com esse recente evento com a minha irmã. Você sabe, meus sentimentos sobre isso, os sentimentos da minha famíia sobre isso e como foi triste passar por tudo isso. Mas é mais uma história bonita, comovente das nossas vidas", falou.

No fim do ano passado, porém, Samantha, que é uma ex-atriz e foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2008, deu uma entrevista ao The Sun dizendo que a irmã não merecia ser da realeza. Ela ainda falou que desde que Meghan começou a atuar em produções de Hollywood, não fala mais com ela. "Hollywood a mudou. Eu acho que a ambição dela é se tornar princesa", disse.

Durante a entrevista ao Good Morning Britain, Samantha ainda disse que não sabe se vai receber um convite de um possível casamento. "Eu estou bastante distante agora, mas claro que eu iria. Eu não sei, vamos ver", completou.