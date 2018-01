Invasor publica foto de Justin Bieber nu em Instagram de Selena Gomez

*Atualizada às 17h15

A semana parece não ter começado nada bem para a cantora Selena Gomez.

Nesta segunda-feira, 28, ela teve seu perfil no Instagram - um dos mais curtidos do mundo - invadido, e uma foto de seu ex-namorado, o cantor Justin Bieber, completamente sem roupa foi publicada.

Alguns minutos depois, a conta de Selena foi tirada do ar, retornando ao normal horas depois.

O caso causou alvoroço nas redes sociais. Confira algumas reações:

Conta da Selena Gomez no instagram foi hackeada em excluída. Perdeu a conta com o maior numero de seguidores na rede social! AHAHHA

a selena gomez foi hackeada no insta, meteram uma foto do justin bieber nu no insta dela, dps apagaram as fts tds e dps a conta dela, wow