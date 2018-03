Intérprete de Louro José faz tatuagem em homenagem à esposa, mas ela odeia

Esposa deu uma bronca pública em Veiga Foto: Instagram/Reprodução

O homem por trás de Louro José, Tom Veiga publicou no Instagram uma tatuagem que fez em homenagem à esposa dele, Alê Veiga, mas ela não aprovou o resultado. Nos comentários do post, Alê deixou claro para todo mundo que desgostou: "Odiei!!!! Eu já tinha pedido pra vc não fazer tattoo de 'Catrina' com meu rosto. Vc tem direito de gostar e querer tatuar isso, mas com outro rosto, uma personagem, sei lá. Respeito a cultura mexicana, mas eu não cultuo a morte. Se eu soubesse que as fotos que vc pediu hoje fosse pra isso, tinha escolhido qualquer uma, não as que eu mais gostava, como vc pediu. NÃO GOSTEI!!!!".

"La Catrina" é a representação humorística de um esqueleto de uma dama da alta sociedade mexicana, muito popular na Festa do Dia dos Mortos, muito tradicional no México. Veiga não se manifestou na publicação depois do comentários, mas muitos de seus seguidores criticaram Alê pela atitude - outros, porém, apenas riram da situação. Veja o desenrolar do post abaixo: