Internet percebe semelhança bizarra entre joelho de Kate Middleton e Gasparzinho 

Kate Middleton Foto: REUTERS/Stefan Wermuth

Muitas discussões bizarras da internet começam no fórum Reddit. Uma das mais recentes é sobre o joelho de Kate Middleton. Alguns internautas encontraram uma semelhança entre a parte do corpo da duquesa de Cambridge e o personagem Gasparzinho.

Não é comum ver o joelho de Kate para reparar em um detalhes como esse. Na maioria das vezes, as roupas da duquesa usa roupas mais compridas. Acha a comparação válida?

Comparações começaram no Reddit Foto: REUTERS/Stefan Wermuth | Reprodução de cena do desenho 'Gasparzinho'

Ainda no Reddit, usuários disseram que é comum que joelhos se pareçam com caras. O tópico no fórum chamado 'joelhos com rostos de bebês' mostra diversas comparações. No Twitter, usuários já apontaram que os joelhos de Selena Gomez se parecem com Donald Trump: