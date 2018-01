Internet não perdoa escândalo de Garotinho na ambulância; veja os melhores memes

. Foto: Reprodução

Anthony Garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro, foi preso na quarta-feira, 16. No dia seguinte, o político, que estava no hospital, foi transferido para o complexo penitenciário de Bangu, mas ele não reagiu bem. Garotinho esperneou e fez escândalo ao entrar na ambulância.

Não viu a cena? Assista:

Garotinho esperneando e fazendo ceninha HAHAHAHAHA o nome dele faz todo sentido. pic.twitter.com/BxyLZGXTtK — capeta ?? (@srdeabo) 18 de novembro de 2016

Claro que o ex-governador não gostou nada da situação, mas a internet, por outro lado, agradeceu o momento. Agora estamos há 0 dias sem uma boa zoeira.

Confira as melhores reações nas redes sociais:

Lembram do Garotinho do meme? Ele cresceu pic.twitter.com/QDP9yj4CH3 — =Paulo (@paulocnf) 16 de novembro de 2016

"garotinho foi preso" a primeira coisa que eu penso sem duvidas pic.twitter.com/TiT5b9eiYc — cellbit (@cellbit) 18 de novembro de 2016

O TWEET DO GAROTINHO HUAUHUHAUHAUHAUHAUHAHU pic.twitter.com/YGN9nBLU3e — Paulo (@pauloap) 18 de novembro de 2016

"EEEEEEEEEEEEPPPPAAAAAAAA.... Garotinho não Charles Albert... eu já sou um quase Rapagote" pic.twitter.com/BxrM3dxgAH — SNAP: danilogentili (@DaniloGentili) 18 de novembro de 2016

Simpsons previu chilique de garotinho pic.twitter.com/WE3DgD1Li2 — Rafa (@rafafl21) 18 de novembro de 2016

Td vez que a gente acha pensa "puts, agora zerou os memes da política brasileira no ano" o Garotinho vem e ATUALIZA pic.twitter.com/vmcxG6iWU7 — schaiana grade (@schaianagrade) 18 de novembro de 2016

garotinho já esperneou pra ir preso o próximo passo agora é dizer que ele não tem nada a ver com isso e por a culpa no irmão — luan vinicius lovato (@luanlovato) 18 de novembro de 2016