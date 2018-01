Internautas estão em dúvida: é a Sophia Abrahão ou o Harry Styles na foto?

Sophia Abrahão e Sergio Malheiros Foto: https://www.instagram.com/sergio_malheiros/

Era para ser mais uma foto de um casal feliz, mas os seguidores levantaram uma dúvida completamente sem sentido, porém muito engraçada: o Sergio Malheiros está ao lado da Sophia Abrahão ou do cantor Harry Styles?

Sophia, sem maquiagem e com os cabelos naturais, de fato está bastante parecida com o ex-integrante do One Direction. E os fãs de Malheiros, namorado da apresentadora do Video Show, não perderam a oportunidade de brincar com a semelhança. Veja a montagem abaixo e note como a brasileira e o cantor são parecidos:

O casal Sophia Abrahão e Sergio Malheiros à esquerda, e o cantor Harry Styles à direita Foto: instagram/@sergio_malheiros | Olivia Harris/REUTERS

"Tu namora o Harry Styles?", perguntou um seguidor. "Que linda sua foto com o Harry Styles", disse outro. "Mana, olha o Harry e o novo boy dele", brincou mais um fã.

A foto, publicada na quinta-feira, 4, tem mais de 52 mil curtidas e quase 300 comentários.